В Прикамье нашли разгадку плавающего по реке «гроба»
Его заметили жители Кукуштана в начале мая
«Гроб», который плавал по реке Бабка (приток Сылвы) в Пермском крае, оказался вовсе не гробом, а частью дивана. Об этом сообщает «Рифей».
Накануне деревянный ящик прибило к берегу, и в телеграм-канале появилось видео, на котором запечатлён этот объект.
Напомним, в начале мая в пермских телеграм-каналах появилось видео, снятое жительницей Кукуштана. На кадрах виден длинный деревянный ящик, плывущий по реке Бабка ближе к противоположному берегу. Он был открыт, а внутри что-то закрытое былой материей. Женщина за кадром предположила, что это гроб.
Рассмотреть, что лежит внутри ящика, у очевидцев не получалось: до объекта было приличное расстояние. По мнению жительницы, плывущий по реке "открытый гроб" мог быть чьей-то шуткой.
После сообщения о происшествии в полиции начали проверку, а в администрации Кукуштана объявили, что, вероятно, проведут обход территории вдоль Бабки.
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