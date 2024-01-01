Власти посёлка в Прикамье ищут плывший по реке открытый гроб
Власти пос. Кукуштан Пермского края объявили, что вероятно проведут обход территории вдоль реки Бабка (приток Сылвы), где местные жители утром 3 мая сняли на видео, как по воде плывёт открытый гроб. О планах сотрудников местной администрации стало известно «КП-Пермь».
Напомним, странное видео, снятое накануне жительницей Кукуштана, опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь». На кадрах виден длинный деревянный ящик, плывущий по реке ближе к противоположному берегу. Он открыт, а внутри находится что-то закрытое былой материей. Женщина за кадром поясняет, что это гроб.
Рассмотреть, что лежит внутри ящика, у очевидцев не получалось: до объекта было приличное расстояние. По мнению жительницы, плывущий по реке открытый гроб может быть чьей-то шуткой.
Известно, что информацию о происшествию получили и в полиции. Сотрудники МВД сообщили, что проводят проверку.
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