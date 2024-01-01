Власти посёлка в Прикамье ищут плывший по реке открытый гроб Поделиться Твитнуть

скриншот видео, снятого жительницей Кукуштана

Власти пос. Кукуштан Пермского края объявили, что вероятно проведут обход территории вдоль реки Бабка (приток Сылвы), где местные жители утром 3 мая сняли на видео, как по воде плывёт открытый гроб. О планах сотрудников местной администрации стало известно «КП-Пермь».

Напомним, странное видео, снятое накануне жительницей Кукуштана, опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь». На кадрах виден длинный деревянный ящик, плывущий по реке ближе к противоположному берегу. Он открыт, а внутри находится что-то закрытое былой материей. Женщина за кадром поясняет, что это гроб.

Рассмотреть, что лежит внутри ящика, у очевидцев не получалось: до объекта было приличное расстояние. По мнению жительницы, плывущий по реке открытый гроб может быть чьей-то шуткой.

Известно, что информацию о происшествию получили и в полиции. Сотрудники МВД сообщили, что проводят проверку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.