Выдано разрешение на строительство общественного центра в Кировском районе Перми Его построит СК «Техстрой» Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

Краевым минимущества выдано разрешение на строительство здания по адресу ул. Батумская, 20 в Кировском районе Перми для размещения в нём общественного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь здания составит 259,7 кв. м. В нём разместится актовый зал на 48 человек со сценой, конференц-зал, комната для организации кружковой деятельности, кабинеты для организации работы Союза ветеранов и пр.

Напомним, в конце марта подрядчиком на строительства общественного центра в микрорайоне Водники было выбрано ООО СК «Техстрой». Организация выполнит работы за 29,945 млн руб. Контракт СК «Техстрой» подписало МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми. Финансирование предусмотрено муниципальным бюджетом. Работы должны быть выполнены к 30 ноября 2024 года.

До конца 2024 года СК «Константа» должна построить ещё два общественных центров в Перми: на ул. Борцов Революции, 153а и на Бродовском кольце. Стоимость каждого контракта составляет 25,7 млн руб.

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