Строительство общественного центра в Водниках обойдётся властям Перми на 430 рублей дешевле Поделиться Твитнуть

Определился подрядчик на выполнение работ по строительству нежилого здания под размещение общественного центра в микрорайоне Водники в Перми. Объект на ул. Батумской, между улицами Оханской и Черниговской построит ООО СК «Техстрой».

Организация снизила начальную цену на 429,42 руб. и выполнит работы за 29,945 млн руб. Контракт СК «Техстрой» подпишет с МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми. Финансирование предусмотрено муниципальным бюджетом.

Как указывалось в документации к конкурсу, общая площадь земельного участка — 4,5 тыс. кв. м, площадь одноэтажного здания составит 259,7 кв. м. Расчётный срок службы объекта — не менее 50 лет. В нём планируется разместить актовый зал со сценой, рассчитанный на 48 человек, конференц-зал, комнату для организации кружковой деятельности, гардероб, санузлы и кабинеты для деятельности ТОС, некоммерческих организаций и для приёма граждан участковым. Вместимость центра — 49 человек.

Сроки выполнения работ — с 1 апреля по 30 ноября 2024 года.

Ранее СК «Константа» победила в двух открытых конкурсах, объявленных ГКУПК «Центр организации закупок» на строительство общественных центров в Перми. Новые объекты появятся по ул. Борцов Революции, 153а и на Бродовском кольце. Стоимость каждого контракта составляет 25,7 млн руб. Исполнитель должен построить два общественных центра до конца 2024 года. Начало выполнения работ — 1 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.