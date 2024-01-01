Алёна Бронникова
Строительство общественного центра на Водниках в Перми оценили в 23,9 млн рублей
Завершить работы планируется до конца 2024 года
ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на выполнение работ по строительству нежилого здания под размещение общественного центра в микрорайоне Водники в Перми. Согласно информации на сайте госзакупок, он будет расположен на ул. Батумской, между улицами Оханской и Черниговской.
Как указано в документации к конкурсу, общая площадь земельного участка — 4,5 тыс. кв. м, площадь одноэтажного здания составит 259,7 кв. м. Расчётный срок службы объекта — не менее 50 лет. В нём планируется разместить актовый зал со сценой, рассчитанный на 48 человек, конференц-зал, комнату для организации кружковой деятельности, гардероб, санузлы и кабинеты для деятельности ТОС, некоммерческих организаций и для приёма граждан участковым. Вместимость центра — 49 человек.
Сроки выполнения работ — с 1 апреля по 30 ноября 2024 года. Начальная (максимальная) цена — 23,9 млн руб. Контракт будет заключён с МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми. Финансирование предусмотрено муниципальным бюджетом.
Заявки на участие в закупке принимаются до 18 марта. Дата подведения итогов — 21 марта.
На прошлой неделе стало известно, что СК «Константа» победила в двух открытых конкурсах, объявленных ГКУПК «Центр организации закупок» на строительство общественных центров в Перми. Новые объекты появятся по ул. Борцов Революции, 153а и на Бродовском кольце. Стоимость каждого контракта составляет 25,7 млн руб. Исполнитель должен построить два общественных центра до конца 2024 года. Начало выполнения работ — 1 мая.
Сейчас в Перми работает 48 общественных центров. Помещения в них власти предоставляют НКО (ТОСам, организациям патриотической направленности, молодёжи, советам ветеранов и пр.) на безвозмездной основе. В ближайшие три года власти собираются построить в разных районах Перми пять аналогичных центров.
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