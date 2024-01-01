Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром Поделиться Твитнуть

Михаил Мишустин

government.ru

10 мая президентом России Владимиром Путиным подписан указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Документ уже вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В указе говорится: «В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации».

Напомним, Мишустин возглавлял прежнее правительство РФ с 2020 по 2024 год.

Ранее в Государственной думе России прошло голосование по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра. 375 депутатов высказались за, 57 (члены фракции КПРФ) воздержались. Таким образом, нижняя палата парламента поддержала поступившее утром предложение президента России Владимира Путина.

Теперь Мишустин в течение семи дней должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и в течение 14 дней направить в Госдуму на утверждение кандидатуры вице-премьеров и министров (кроме руководителей силового блока и МИД).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.