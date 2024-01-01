Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ Поделиться Твитнуть

Михаил Мишустин

minvr.gov.ru

В Государственной думе России прошло голосование по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра. 375 депутатов высказались за, 57 воздержались. Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина. Таким образом, нижняя палата парламента поддержала предложение президента России Владимира Путина. Теперь глава государства может официально назначить Мишустина главой кабмина.

Далее назначенный премьер-министр в течение семи дней представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и в течение 14 дней направляет в Госдуму на утверждение кандидатуры вице-премьеров и министров (кроме руководителей силового блока и МИД). Не позднее недельного срока Госдума принимает решение по представленным кандидатурам. После их утверждения президент назначает этих лиц на должности. Глав МВД, ФСБ, МЧС, Минобороны, Минюста и МИД назначает президент после консультаций с Советом Федерации.

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