Президент внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Утверждение состоится 10 мая Поделиться Твитнуть

Михаил Мишустин

government.ru

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём telegram-канале.

Напомним, по закону после инаугурации президента кабинет министров складывает полномочия перед главой государства, вступившим в должность. Затем президент вносит в Госдуму кандидатуру главы правительства, и нижняя палата парламента должна её утвердить. Сообщается, что заседание Госдумы назначено на 10 мая. Только после этого президент назначает главу кабмина.

Далее назначенный премьер-министр в течение семи дней представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и в течение 14 дней направляет в Госдуму на утверждение кандидатуры вице-премьеров и министров (кроме руководителей силового блока и МИД). Не позднее недельного срока Госдума принимает решение по представленным кандидатурам. После их утверждения президент назначает этих лиц на должности. Глав МВД, ФСБ, МЧС, Минобороны, Минюста и МИД назначает президент после консультаций с Советом Федерации.

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