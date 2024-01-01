Пермяков предупредили о новом виде мошенничества в мессенджере Telegram Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В мессенджере Telegram появился новый вид мошенничества: по данным Роскачества, злоумышленники, выдавая себя за сотрудников технической поддержки, присылают пользователям письмо, в котором утверждают, что получили запрос на удаление аккаунта.

Затем мошенники направляют пользователя на фишинговый сайт, похожий на Telegram, где просят ввести номер телефона и код безопасности. Около 5% пользователей мессенджера уже столкнулись с подобным видом мошенничества.

Получив необходимые данные, злоумышленник получает доступ ко всем перепискам и управлению аккаунтом.

В Роскачестве отмечают, что мессенджер не собирает подобные запросы на удаление. Чтобы избежать мошенничества и взлома аккаунтов, Роскачество призывает пользователей использовать сложные пароли, включать двойную аутентификацию и быть осторожными при переходе по подозрительным ссылкам в Telegram.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.