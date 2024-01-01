На Красавинском мосту в Перми столкнулись шесть автомобилей ДТП произошло в ночь на 10 мая Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В ночь на 10 мая на Красавинском мосту в Кировском районе Перми произошло столкновение нескольких автомобилей. Первые сообщения и фото масштабной аварии со ссылкой на очевидцев разместили городские паблики. На кадрах видны серьезно повреждённые легковушки, перегородивших наполовину проезжую часть. Авторы постов утверждают, что причиной ДТП мог стать гололёд на дороге. Температура воздуха ночью упала ниже нулевой отметки.

В ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что практически сразу после полуночи в интервале 17 минут на 490 км автодороги М-7 «Волга» столкнулись шесть автомобилей. При этом, по предварительной информации, в результате массового столкновения машин никто не пострадал.

По фактам аварии проводится проверка, инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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