Качество жизни в Перми снижают экология, зарплаты и медицина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно оценке социологов из университета при правительстве РФ, составивших рейтинг городов России по качеству жизни в первом квартале 2024 года, Пермь в списке 75 населённых пунктов поделила 26 место с Калининградом и возглавила лигу городов «с достаточно высоким качеством жизни». В списке же первых 25 городов страны, «с высоким качеством жизни», лидерство захватили Грозный, Москва и Сочи.

Качество жизни в городах оценивалось по следующим критериям: доходы горожан, уровень преступности, эффективность медицины, доступность культурного досуга, экология, доступность образования, состояние ЖКХ, качество работы коммунальных служб, цены на недвижимость и условия ведения бизнеса.

Пермь названа в лидерах городов с наибольшим прогрессом по оценке качества жизни; с наименьшим деструктивным поведением; по доступности культурных ценностей и качественного образования для личностного развития; по условиям для ведения бизнеса.

Определены и основные проблемы, снижающее качество жизни в Перми. Это экология, уровень доходов, конфликтность общественных отношений, доступность жилья и медицина.

Оценка проводилась по результатам социологического мониторинга, а также на основании открытой статистики.

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