Пермский край занял в России восьмое место по бизнес-активности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял восьмое место в общероссийском рейтинге состояния бизнес-активности малого и среднего бизнеса. По итогам первого квартала 2024 года индекс RSBI (Russia Small Business Index) Прикамья вырос до 58,2 пункта. Это стало для региона историческим максимумом. Исследование проводили ПСБ и «Опора России».

В исследовании отмечается, что 17% опрошенных в Прикамье представителей МСП заметили улучшение условий ведения бизнеса (в четвёртом квартале 2023 года этот показатель был равен 6%). Кроме того, 27% интервьюируемых перспективы роста предпринимательской активности оценили позитивно.

В целом по стране рейтинг бизнес-среды оценён в 55,9 пункта. Как отмечают в банке, значение индекса RSBI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже 50 пунктов — на её снижение.

В основе индекса ПСБ лежат четыре показателя: продажи, кадры, кредиты и инвестиции — по каждому из них Прикамье показало результат выше среднего по стране.

В компоненте «Инвестиции» Пермский край также достиг исторического максимума: 61,8 пункта (60,6 пункта по стране). Это означает, что предприниматели видят потенциал для роста и развития своих компаний. Около 35 % респондентов. в ближайшие месяцы склонны расширять свой бизнес. Фактически 25% предпринимателей увеличили вложения.

Впервые за пять лет в регионе вышла в зону роста компонента «Продажи» и достигла пикового показателя 53,1 пункта, что говорит о восстановлении сбыта в Прикамье. В три раза увеличилась доля МСП, сообщивших о росте выручки, достигнув максимума за всё время исследования.

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