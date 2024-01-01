В Перми наградят участницу парада 9 Мая, продолжившую маршировать без туфли Поощрения Екатерине Хлебниковой пообещали губернатор и руководство ГУФСИН Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Участницу Парада Победы в Перми, сотрудницу конвоя пермского ГУФСИН Екатерину Хлебникову, во время марша по Октябрьской площади потерявшую туфельку, но не подавшую виду и чеканившую шаг босиком, руководство управления решило наградить. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в Перми 9 мая временами шёл снег, и было по-зимнему холодно: столбик термометра показывал +2 градуса, но из-за ветра ощущалось как -3.

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю также сообщили, что поощрить Екатерину решил и губернатор Дмитрий Махонин.

Напомним, фотографии потерянной участницей пермского Парада Победы туфли опубликовали 9 мая многие пермские паблики и СМИ. Обувь осталась лежать по центру площади после прохождения одной из колон, а это значит, что «Золушка» прошествовала минимум половину пути босой, но не сломала строй.

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Аналогичный случай произошёл сегодня на Красной площади в Москве. Кто-то из участников Парада Победы потерял ботинок, на этот раз мужской, но не остановился и продолжил путь.

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