Новый медцентр в Камской долине Перми достроят за 925 млн рублей

Подрядчиком выбрана пермская компания

Поделиться
медицинский центр Камская долина

  YouTube

Подведены итоги открытого конкурса на достройку Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в Камской долине. Он возводится в медицинском кластере, рядом с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова и Пермским краевым перинатальным центром, восточнее ул. Маршала Жукова, 35. Как сообщается на сайте госзакупок, контракт будет заключён на сумму 925 млн руб. с ООО «Элтех Пермь». В конкурсе приняли участие шесть компаний. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 млрд руб.

Строительство комплекса сооружений, в которые научный центр должен был переехать, началось ещё в 2015 году, но несколько раз прерывалось. В 2017 году на стройплощадку выходил подрядчик ООО «Интехстрой», оно должно было закончить работы к 2024 году. Затем, в 2021 году, снова объявлялся конкурс на строительство центра.

ООО «Элтех Пермь» предстоит завершить возведение комплекса центра, который включает в себя четыре корпуса (клинический, научно-административный, лабораторный и хозяйственный), к 1 декабря 2026 года.

Общая площадь застройки — 7,6 тыс. кв. м, общая площадь зданий — 22,7 тыс. кв. м.

Отметим, что Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения был создан в Перми в 2009 году на базе бывшего Пермского научно-исследовательского клинического института детской экопатологии. В Центре разрабатываются современные методы диагностики, профилактики и лечения экообусловленных заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, иммунной, эндокринной и костно-мышечной системы. Сейчас Центр располагается по двум адресам: ул. Монастырская, 82 и ул. Встречная, 37 (поликлиника).

ООО «Элтех Пермь» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в октябре 2015 года в Перми. Руководитель организации — Нина Вотинова. Также Вотинова является учредителем ООО «Динамикс групп».

Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал ООО «Элтех Пермь» составляет 13,1 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться