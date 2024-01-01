Новый медцентр в Камской долине Перми достроят за 925 млн рублей Подрядчиком выбрана пермская компания Поделиться Твитнуть

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Подведены итоги открытого конкурса на достройку Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в Камской долине. Он возводится в медицинском кластере, рядом с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова и Пермским краевым перинатальным центром, восточнее ул. Маршала Жукова, 35. Как сообщается на сайте госзакупок, контракт будет заключён на сумму 925 млн руб. с ООО «Элтех Пермь». В конкурсе приняли участие шесть компаний. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 млрд руб.

Строительство комплекса сооружений, в которые научный центр должен был переехать, началось ещё в 2015 году, но несколько раз прерывалось. В 2017 году на стройплощадку выходил подрядчик ООО «Интехстрой», оно должно было закончить работы к 2024 году. Затем, в 2021 году, снова объявлялся конкурс на строительство центра.

ООО «Элтех Пермь» предстоит завершить возведение комплекса центра, который включает в себя четыре корпуса (клинический, научно-административный, лабораторный и хозяйственный), к 1 декабря 2026 года.

Общая площадь застройки — 7,6 тыс. кв. м, общая площадь зданий — 22,7 тыс. кв. м.

Отметим, что Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения был создан в Перми в 2009 году на базе бывшего Пермского научно-исследовательского клинического института детской экопатологии. В Центре разрабатываются современные методы диагностики, профилактики и лечения экообусловленных заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, иммунной, эндокринной и костно-мышечной системы. Сейчас Центр располагается по двум адресам: ул. Монастырская, 82 и ул. Встречная, 37 (поликлиника).

ООО «Элтех Пермь» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в октябре 2015 года в Перми. Руководитель организации — Нина Вотинова. Также Вотинова является учредителем ООО «Динамикс групп».

Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал ООО «Элтех Пермь» составляет 13,1 млн руб.

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