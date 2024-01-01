В Перми прошёл парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне В нём приняли участие 20 парадных расчётов и столько же единиц военной техники Поделиться Твитнуть

На Октябрьской площади в Перми утром 9 мая прошло торжественное прохождение войск в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Зрителями парада стали ветераны войны, труженики тыла, участники СВО, жители и гости Прикамья.

Собравшихся с праздником поздравил губернатор Дмитрий Махонин.

«Прикамье внесло большой вклад в будущую Победу. За годы войны на фронт ушли около полумиллиона жителей края, — сказал глава региона. — Наши земляки героически сражались на всех фронтах. Они в числе первых приняли бой на советской границе, защищали небо Москвы и прорывали блокаду Ленинграда, добились перелома в битвах под Сталинградом и на Курской дуге, брали Рейхстаг».

Глава Прикамья также напомнил, что в годы войны в Молотовскую область были эвакуированы сотни тысяч людей и более 180 предприятий.

В параде войск Пермского гарнизона приняли участие 20 расчётов в составе 2 тыс. человек. Открывала парад рота барабанщиков кадетского училища им. Фёдора Кузьмина. В шествии приняли участие курсанты Пермского военного института войск нацгвардии РФ, кадеты профильных училищ, участники военно-патриотического движения «ЮнАрмия» и др.

После по площади проехали более 20 единиц как современной, так и исторической военной техники. Фоторепортаж «Нового компаньона» можно посмотреть здесь.

Напомним, что праздничные мероприятия будут проходить в Перми и крае в течение всего дня. В регионе запланировано свыше 1,9 тыс. тематических событий. Их участниками и зрителями станут около миллиона человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.