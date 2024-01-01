Зарина Ситдикова Жители Перми 9 мая могут спеть под баян и сфотографироваться в землянке Для всех желающих будет доступна интерактивная выставка об истории города в военный период Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В День Победы, помимо парада и концертных программ, для жителей и гостей Перми организованы тематические площадки, открыты музеи и учреждения культуры. Каждый может выбрать себе мероприятие по душе, чтобы отпраздновать одну из важнейших дат в календаре.

Как уже рассказывал «Новый компаньон», на Октябрьской площади в 10:00 начнётся торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Стройным маршем пройдут по центру Перми колонны военнослужащих, а затем состоится парад военной техники. Прямая телевизионная трансляция события будет организована на сайте ГТРК «Пермь» и на телеканалах «Рифей» и ВЕТТА.

Наблюдать за парадом можно будет также на площади перед Театром-Театром, где для этого специально установили экран. С 11:30 здесь начнётся праздничный концерт (0+) с участием творческих коллективов Дворца детского юношеского творчества. С 12:30 до 14:30 для зрителей выступят ансамбли «Ярмарка», «Воскресение», «Ба-Ба-Ту», образцовые детские коллективы «Школа танца Юлии Трестер», «Отражение», «Акварели» и «Антарес». С 14:30 до 15:00 свою программу представит академический хор «Млада». С 15:00 до 16:00 на главной сцене пройдёт международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара — сила в братстве», а с 16:00 до 17:00 прозвучат духовые произведения в исполнении Пермского губернского оркестра. С 19:15 до 20:00 на главной сцене выступит, как сообщалось ранее, певец Алексей Гоман.

На набережной Камы до 19:00 гостей также ждёт праздничная программа, тематические интерактивные площадки и фотозоны. Так, на «Партизанском привале» можно будет исполнить песню под баян, а в «Землянке», используя военную атрибутику, сделать памятный снимок.

У здания Речного вокзала в 14:00 начнётся концерт вокального проекта «РОССО» (6+), солисты которого исполнят произведения советской песенной классики военных лет, в том числе из популярных фильмов. Вход на концерт будет свободный, как и на экскурсию по выставке «Молотов. Пространство для жизни» (6+) в историческом парке «Россия — моя история». Её участники отправятся на восемьдесят лет назад и узнают, каким был тыловой город Молотов (ныне — Пермь) в годы Великой Отечественной войны, как выглядели знаковые исторические здания, и теперь составляющие архитектурное достояние города, и какие учреждения их занимали. Экскурсия стартует в 15:00, на неё нужно зарегистрироваться.

Концертные программы (0+) пройдут 9 мая и в городских парках:

— с 15:00 до 19:00 в парке «Счастье есть» выступят народный академический хор «Преображение» ДК им. Кирова, вокально-эстрадная студия Марии Гавшиной, солистка Наталья Шнайдер, ансамбли цыганской песни «Ромэн» и «Ба-Ба-Ту»;

— с 15:00 до 17:00 в парке им. Чехова пройдут выступления коллективов Центра досуга «Родина», вокального проекта «Груша» и солиста Андрея Кирякова;

— с 15:00 до 18:00 сад им. Миндовского встретит своих гостей спектаклем «Память стучит в наши сердца» (6+), далее программу продолжат вокальные проекты «Груша», «Форте» и ансамбль «Ярмарка».

В Пермском зоопарке будет работать полевая кухня, пройдут показательные кормления животных и состоятся просветительские мероприятия (0+). В 13:30 гости смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению пилоток и гвоздик, в 14:15 стартует конкурс рисунков на асфальте «День Победы глазами детей», в 16:45 здесь начнётся экскурсия «Зоопарк в годы Великой Отечественной войны». Вход — по билетам.

Весь день в городе будут открыты филиалы Пермского краеведческого музея.

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