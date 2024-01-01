Зарина Ситдикова В День Победы на городской эспланаде Перми выступит певец Алексей Гоман По всему Пермскому краю пройдут около двух тысяч мероприятий к 9 Мая Поделиться Твитнуть

В Перми центральными площадками для проведения концертных программ в День Победы станет площадь перед Театром-Театром и набережная Камы. Главной приглашённой звездой праздника станет певец Алексей Гоман. Об этом в ходе заседания краевого организационного комитета «Победа» сообщила первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова.

В этом году концепцию празднования Дня Победы в краевой столице олицетворяет фраза «Фронт и тыл — сила в единстве». Основной цикл тематических мероприятий стартует 7 мая с возложения цветов и венков к военным мемориалам. 8 и 9 мая бойцы юнармейского Поста №1 будут нести вахту памяти у Вечного огня у военного комплекса Уральскому добровольческому танковому корпусу на ул. Сибирской.

В День Победы торжественная церемония возложения цветов пройдёт у монумента «Героям фронта и тыла» в 8:30. В ней примут участие первые лица региона и города, депутаты, представители силовых ведомств, общественных организаций, патриотических объединений.

Одним из основных мероприятий 9 Мая станет торжественное прохождение войск Пермского гарнизона, в котором будет задействовано более 20 «коробок» военнослужащих, примет участие рота барабанщиков и линейная группа Пермского военного института Росгвардии. Музыкальное сопровождение будет представлено сводным оркестром. После прохождения пеших колонн на Октябрьской площади пройдёт парад военной техники.

Прямая телевизионная трансляция события будет организована на сайт ГТРК «Пермь», а также на телеканалах «Рифей» и «Ветта». Прямые включения с парада в Перми ожидаются также на федеральных каналах «Россия 1» и «Россия 24».

В 16:00 в ДК им. Солдатова начнётся тожественное собрание общественности с участием официальных лиц, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

На площади перед Театром-Театром в 10:00 стартует концертная программа. Она начнётся с трансляции парада для тех, кто не сможет попасть на Октябрьскую площадь. После 12:00 запланировано выступление творческих коллективов Перми, а завершит концерт эстрадный певец Алексей Гоман, известный публике по своему патриотическому хиту «Русский парень».

На набережной Камы также пройдут концертные программы, будет играть тематическая фоновая музыка, разместятся фотозоны, которые будут доступны на следующий день, 10 мая.

По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, ко Дню Победы в регионе пройдёт около 2 тыс. мероприятий. В Прикамье состоятся все ключевые федеральные акции, такие как «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Синий платочек», «Сад памяти», «Вальс Победы» и другие. В Александровске откроется фестиваль-выставка «Они ковали Победу», в Лысьве состоится конкурс хоров «Песни нашей Победы», в каждом муниципалитете пройдут тематические события. Специальные мероприятия запланированы в музеях, театрах и даже пермском зоопарке. С концертной программой в удалённых населённых пунктах края будут выступать шесть автоклубов.

Ветеранов на дому будут поздравлять творческие «фронтовые» бригады, под окнами участников войны и тружеников тыла пройдут театрализованные представления.

Ожидается, что в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Пермском крае примут участие порядка 1 млн человек.

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