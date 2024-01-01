К утру 11 мая в Перми может установиться снежный покров высотой до 5 см Синоптики рассказали о погоде в Перми на выходные 9-12 мая Поделиться Твитнуть

Аналитики "Яндекс Погоды" составили прогноз для Перми на выходные — 9, 10, 11 и 12 мая.

Так, в четверг, 9 мая, в краевом центре ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днём составит +3°...+4°. Скорость ветра будет достигать 5-6 м/с.

В пятницу, 10 мая, в Перми пройдёт небольшой снег. Максимальная температура днём составит +2°...+3°. Скорость ветра утром будет 7 м/с, днём 7,3 м/с, а вечером снизится до 5,5 м/с. Это будет самый холодный день праздничных выходных.

В субботу, 11 мая, в Перми снова ожидаются небольшие осадки, но уже в виде дождя. Температура днём поднимется до +5°...+6°. Скорость ветра утром будет 5 м/с и снизится к вечеру до 3,9 м/с.

В воскресенье, 12 мая, будет небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +5°...+6°. Днём и вечером она достигнет +8°. Скорость ветра — от 2,5 до 4,5 м/с.

В ГИС-Центре ПГНИУ добавили, что ближайшие дни ожидаются аномально холодными во многих регионах Европейской части России, пик похолодания ожидается 10 мая. К утру 11 мая на большей части Пермского края к северу от Перми и, возможно, в самой Перми установится снежный покров высотой 1-5 см.

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