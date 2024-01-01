В Перми загорелся дом на улице Крылова Из-за ЧП было задержано движение общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Сегодня днём в Перми вспыхнул пожар в деревянном доме на ул. Крылова. Это стало причиной задержки общественного транспорта: встали трамваи №5 и 11, рассказали в прес-службе департамента транспорта. В соцсетях появились фото и видео полыхающего здания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю инцидент пока не прокомментировали.

Сегодня днём также случился пожар в доме на улице Репина. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 12:35. К месту вызова приехали 16 спасателей и пять единиц техники.

Как выяснилось, горела комната на втором этаже многоквартирного дома. О пострадавших не сообщалось.

Сейчас проводится проверка: МЧС выясняет обстоятельства и причину пожара.

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