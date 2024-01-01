Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермяки примут участие во Всероссийском свадебном фестивале Пермские молодожёны зарегистрируют свой брак среди 100 пар со всей России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время обсуждения мероприятий Года семьи на заседании краевого правительства 8 мая министр культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, что пермские семейные пары примут участие во всероссийском свадебном фестивале в рамках мероприятий выставки «Россия» на ВДНХ.

12 июня на ВДНХ состоится одновременная регистрация 100 бракосочетаний. Событие начнётся с парада молодожёнов, затем все пары соберутся на праздничной площадке, где их брак будет зарегистрирован официально. Среди счастливых молодожёнов будут пермяки Даниил Гринюк и Оксана Городилова.

16 мая на свадебном фестивале пройдёт день Приволжского федерального округа, где тоже запланировано свадебное уличное шествие, в котором примут участие не только молодые семейные пары в традиционных национальных костюмах, но и региональные творческие коллективы. Пермский край представят молодожёны Виталий Дунаев и Анна Лыкова из Оханска.

Программа продолжится на стенде Пермского края, где запланированы концерты и мастер-классы по традиционным ремёслам.

«Новый компаньон» уже сообщал, что в рамках Всероссийского сабантуя в Барде планируется регистрация брака с рекордным количеством гостей.

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