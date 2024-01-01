Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край претендует на рекорд России по количеству гостей на бракосочетании В парке в Барде появятся башкирские юрты Поделиться Твитнуть

Ольга Кузнецова

15 июня в Барде пройдёт Всероссийский сельский сабантуй, в рамках которого состоится регистрация брака для трёх молодых пар. В церемонии будут использованы элементы традиционных национальных свадеб — татарской, башкирской и русской. Об этом на заседании правительства Пермского края 8 мая рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова во время презентации мероприятий Года семьи.

По словам главы краевого минкульта, ожидается, что на событии будут присутствовать гости из всех территорий края, из 50 субъектов Российской Федерации, а также официальные делегации Казахстана и Узбекистана. В связи с этим планируется зарегистрировать в Книге рекордов России самое большое числа гостей на бракосочетании: по оценкам минкульта, их ожидается около 70 тыс.

Глава Министерства туризма Пермского края Юлия Ветошкина рассказала, как происходит подготовка к Всероссийскому сабантую в Барде.

По словам министра, в 2023 году Пермь получила рекордный рост турпотока во многом благодаря празднованию 300-летия города. Во время приближающегося туристического сезона краевое руководство также планирует использовать для привлечения гостей культурно-массовые события, в первую очередь, ХIV Всероссийский сельский сабантуй.

В рамках подготовки к событию Барда получила субсидию на обустройство территории парка культуры и отдыха. В парке появятся арт-объекты по мотивам татарских и башкирских сказок и легенд, новые скамейки и санитарные модули, а также башкирские юрты. Будет открыт туристический информационный центр, которые будет работать не только во время сабантуя и где можно будет получить информацию о сфере туризма всего Пермского края.

Как уже сообщал «Новый компаньон», Барда принимает ХIV Всероссийский сельский Сабантуй в год своего 100-летия. Кроме грандиозного бракосочетания, в программе праздника культурная программа и ярмарка, а также кулинарное шоу «Царь-сковорода», на котором именитые шеф-повара со всей России приготовят 3 тыс. порций азу по-татарски, баранов на мангале, традиционный татарский десерт кош-теле и чай в самоваре объёмом 555 л.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.