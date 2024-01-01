Алёна Морозова Инфраструктура для села В Бардымском округе в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий строятся новые объекты Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГПК

В начале марта губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал в Бардымском муниципальном округе, где проинспектировал ход строительства универсального центра общественных коммуникаций и ледовой арены. Эти объекты возводятся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

На сегодняшний день Бардымский округ — один из самых активных муниципалитетов Прикамья по привлечению дополнительных средств на развитие территории: как региональных, так и федеральных. Ранее краевыми властями был разработан план комплексного развития Бардымского округа, который содержит мероприятия по решению инфраструктурных проблем, развитию ЖКХ и социальной сферы и муниципалитета. Благодаря поддержке правительства региона и местной администрации в округе открываются новые объекты здравоохранения, образования, спорта, обновляются учреждения культуры, благоустраиваются общественные пространства и места для отдыха.

Фото: пресс-служба ГПК

По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» с периодом реализации 2023-2024 гг. в Бардымском округе реализуются пять объектов социальной и инженерной инфраструктуры общей стоимостью 405 млн руб.

Центр общественных коммуникаций и крытый каток

Упомянутый центр общественных коммуникаций строится в селе Краснояр-1. В центре разместятся Дом детского творчества и Дом культуры с концертным залом на 200 мест. Для реализации дополнительных образовательных программ и услуг детей будут созданы тематические кружки (хореографический, вокальный, декоративно-прикладного творчества, бильярд, шахматы и другие), МФЦ и электронная библиотека

Площадь центра общественных коммуникаций составит 610 кв.м.

На его возведение выделено 74,7 млн руб.

Фото: пресс-служба ГПК

В самой Барде сейчас идёт строительство крытого катка с искусственным льдом общей площадью 2870 кв.м. В нём будет 92 посадочных места, а единая пропускная способность — 217 человек в час.

Стоимость объекта составляет 225,6 млн руб.

Каток должен открыться уже в этом году. Когда его сдадут в эксплуатацию, там откроются спортивные классы по хоккею и фигурному катанию, а также появится возможность заниматься этими видами спорта в течение всего года. Потенциальными посетителями смогут стать не только жители Бардымского муниципального округа, но и близлежащих территорий.

Три газопровода

Также в Бардымском округе уже построены три распределительных газопровода в сёлах Куземьярово, Краснояр-II и Аколуши. Газ подведён к домам, социальным и культурным объектам.

Протяженность газопровода в Куземьярово составила 13,8 км (231 ввод).

В селе Аклуши проложен газопровод протяжённостью 16,2 км (310 ввод).

Самым протяжённым стал распределительный газопровод в Краснояре-II — 19,8 км (349 вводов).

По задумке властей, строительство распределительных сетей поможет в развитии индивидуального жилищного строительства, повысит надёжность и бесперебойную подачу газа для местных жителей, а также поспособствует развитию крестьянского и фермерского хозяйства в территории. Кроме того, эти преобразования помогут заинтересовать молодёжь остаться в селе.

Сабантуй в юбилейный год

Этот год — знаковый для территории, поскольку Бардымский район празднует 100-летие. Летом, с 14 по 16 июня, в Барде состоится ХIV Всероссийский сельский Сабантуй. К этим событиям округ меняется и привлекает инвестиции в инфраструктуру.

В начале марта в Барде состоялось заседание оргкомитета по подготовке к проведению этого масштабного события. Члены оргкомитета обсудил готовность инфраструктуры, культурную и событийную программы.

На Сабантуй приедут 70 тыс. гостей из 40 регионов России. Сейчас организаторы прорабатывают вопрос участия в мероприятии официальных лиц Казахстана и Узбекистана.

В ходе празднования запланирована культурная программа и ярмарка, а также кулинарное шоу «Царь-сковорода». На нём именитые шеф-повара со всей России приготовят 3000 порций «Азу по-татарски», баранов на мангале, традиционный татарский десерт кош-теле и чай в самоваре объёмом 555 литров.

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