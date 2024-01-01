Бывший глава УКС Пермского края Дмитрий Левинский получил ранение на СВО Экс-чиновник госпитализирован Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР получил ранение экс-глава управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрий Левинский.

Как сообщает 59.ru со ссылкой на слова самого экс-чиновника, он был ранен в ногу, удерживая позиции на протяжении четырёх часов. После прибытия подкрепления его и раненого товарища отправили в госпиталь.

Напомним, Дмитрий Левинский, которого в прошлом году по совокупности преступлений осудили на 9 лет колонии строгого режима, заключил контракт с минобороны 11 апреля 2024 года, а 19 апреля прибыл в зону СВО. Бывший чиновник, в своё время вышедший в отставку в звании полковника запаса, заявил, что считает «честью выступить за Родину в такое нелёгкое время».

В отношении Дмитрия Левинского в разное время было возбуждено несколько уголовных дел: о незаконном сносе гаражей в Разгуляе, о злоупотреблениях полномочиями при берегоукреплении в районе Усть-Качки и строительстве поликлиники в Кировском районе, о получении взятки и хищениях при строительстве нового зоопарка.

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