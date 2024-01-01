Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае туроператоры запускают сплавы по Чусовой по мотивам книг Алексея Иванова Количество туристов, посетивших Пермский край, в 2023 году впервые превысило 1 млн человек Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

На заседании правительства Пермского края 8 мая министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина рассказала об итогах туристического сезона 2023 года и о планах на нынешний сезон.

Среди новых предложений туроператоров — лодочные экскурсии по Камскому водохранилищу с использованием нового причала архитектурно-этнографического музея «Хохловка», семейные двух- и трёхдневные сплавы по Усьве и Сылве, а также большой десятидневный сплав по Чусовой по мотивам романа Алексея Иванова «Золото бунта» (16 +). Эту программу разработал туроператор «Доступный Урал».

Во вступлении к обсуждению вопроса глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что в прошлом году количество туристов, посетивших регион, впервые превысило 1 млн человек. Пермский край вошёл в пятёрку регионов-лидеров по результатам реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Глава минтуризма уточнила эти цифры: по её данным, количество туристов составило 1, 2 млн чел, что на 27 % больше, чем в 2022 году.

Не далее как вчера, 7 мая, «Новый компаньон» писал о другом событии, связанном с Алексеем Ивановым: 14 мая в Перми состоится творческая встреча с писателем (16 +) — первая за более чем десять лет.

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