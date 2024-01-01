Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Алексей Иванов встретится с пермскими читателями Билеты на встречу стоят 400 рублей Поделиться Твитнуть

Алексей Иванов

Сергей Копышко

Писатель Алексей Иванов, выходец из Перми, включил Пермь в число 10 городов, в которых пройдёт презентация (16+) его документальной книги «Речфлот» (16+). Встреча с писателем состоится 14 мая в концертном зале гостиницы «Урал», начало в 19:00. Это будет первая встреча Иванова с бывшими земляками с 2011 года.

Как написала в своих социальных сетях продюсер писателя и ведущая встречи Юлия Зайцева, «…тему встречи мы решили не ограничивать историей отечественного речного флота. На вечере вы узнаете, что значит быть сегодня современным писателем, как устроена его жизнь и работа. Мы поговорим о творчестве, книгах, сценариях, экранизациях Иванова и о деловой составляющей писательской профессии. Словом, поймём, что это значит – быть Ивановым».

На мероприятии будут продаваться все книги Алексея Иванова, а не только «Речфлот», после встречи состоится автограф-сессия.

Как объяснила «Новому компаньону» Юлия Зайцева, именно она стала инициатором и организатором этой встречи. По её словам, она постоянно получает вопросы от пермяков, стремящихся увидеться с Ивановым. При этом писатель часто бывает в Перми, где у него живут родители и работает творческий офис в составе пяти человек. Почему Иванов так долго не проводил здесь творческих встреч, Юлия Зайцева объяснять не стала, предложила задать этот вопрос самому Иванову.

Зал в «Урале» Зайцева арендовала и уверена, что он будет полон. Билеты на встречу по цене в 400 руб. можно приобрести онлайн.

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