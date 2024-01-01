Тело пропавшей после похода на почту 49-летней женщины нашли в лесу на окраине Перми Смерть носила некриминальный характер Поделиться Твитнуть

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В полиции Пермского края рассказали подробности гибели 49-летней жительницы Перми Светланы Масловой, которая пропала 24 апреля, отправившись в почтовое отделение. Спустя почти две недели её тело нашли на окраине города, в лесу у Чусовского моста под Голованово.

Как сообщает 59.ru, смерть женщины носила некриминальный характер, а по факту гибели пермячки СУ СКР по Пермском краю сейчас проводит проверку.

Напомним, Светлана Маслова пропала 24 апреля. В день исчезновения она отправилась из микрорайона Садовый на почту, чтобы отослать письмо, однако в Мотовилихинском отделении ей этого сделать не удалось. Тогда пермячка поехала на Главпочтамт. Затем камеры зафиксировали её на ул. Сибирской и автовокзале. На автобусе женщина добралась до АЗС у Чусовского моста, а дальше её след пропал.

Позже дочь пропавшей сообщила СМИ, что полиция начала проверку камер, в обзор которых Светлана могла попасть, также отслеживались и отрабатывались звонки на её телефон, социальные сети.

При этом никто не знал, зачем женщина поехала вечером в сторону Чусовского моста.

В выходные, 4 и 5 мая, волонтёрские отряды и полиция прочесали значительную территорию с обеих сторон от Чусовского моста в Перми и Добрянском округе в поисках следов пропавшей. Поиски не увенчались успехом. Позже волонтёры сообщили, что она найдена погибшей. Тело пропавшей женщины нашли в лесу на окраине Перми.

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