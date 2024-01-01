В мэрии опровергли сообщения о проведении в Перми очной акции «Бессмертный полк» В пабликах появились фото приглашений прийти 9 мая в центр города с портретами ветеранов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В социальных сетях появились сообщения о раздаче в Перми приглашений на очную акцию «Бессмертный полк» 9 мая. Сбор участников якобы намечен у кинотеатра «Октябрь». В администрации города заявили, что распространяемые сведения являются фейком. В этом году акция «Бессмертный полк» в целях безопасности будет проводиться по всей стране в онлайн-режиме. Горожан призвали не поддаваться на провокацию.

«Почтить память участников Великой Отечественной войны вы можете на сайте акции и в соцсетях. Обо всех вариантах участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» можно узнать на официальном сайте: https://polkrf.ru», — сказано в комментарии властей.

В мэрии добавили, что подобные фейковые посты в соцсетях появились и в других регионах России.

Ранее сообщалось, что в День Победы с аэродрома во Фролах в небо поднимется специальный борт со знаменем «Бессмертного полка» и парашютистами, которые совершат прыжки с портретами героев акции.

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