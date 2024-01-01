Зарина Ситдикова Пермские парашютисты совершат прыжки с портретами участников «Бессмертного полка» Ежегодная акция в память о героях войны пройдёт в Прикамье в новых форматах Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов Пермского края

В День Победы с аэродрома во Фролах в небо поднимется специальный борт со знаменем «Бессмертного полка» и парашютистами, которые совершат прыжки с портретами героев акции. Об этом в ходе заседания оргкомитета «Победа» сообщил руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Пермском крае Руслан Шамсутдинов.

По его словам, новый формат проведения акции уже согласован с отделением ДОСААФ России в Прикамье. Для наглядности самолёт, с которого прыгнут парашютисты, будет брендирован.

Новым форматом проведения «Бессмертного полка» в Пермском крае станет также размещение портретов героев на речном транспорте». Сейчас возможность проведения такой акции прорабатывается.

Жителям Прикамья предлагается напечатать фотографии фронтовиков на футболках. В таком формате акция стартовала с 1 мая и продлится до 12 мая. Дополнительно её участники могут опубликовать себя в одежде с портретом родственника в социальных сетях с хэштегом #геройснами, чтобы о подвиге их героев узнало как можно больше пользователей интернета.

По желанию муниципалитетов в городах и населённых пунктах Пермского края предлагается создать «Уличные галереи памяти» с портретами героев.

В этом году совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции пройдёт акция «Бессмертный полк на передовой». Участники СВО расскажут на видео истории своих дедов и прадедов – победителей Великой Отечественной войны, разместят их портреты в пунктах дислокации, а также запишут видеопоздравление ветеранам.

Помимо этого, в Пермском крае «Бессмертный полк» пройдёт в уже знакомых форматах. Для детей и подростков пройдут акции «Бессмертный полк в школе» и «Бессмертный полк в детском саду», в рамках которых в образовательных учреждениях состоятся занятия, уроки, торжественные линейки и другие мероприятия, где будут говорить о важности сохранения памяти героев Великой Отечественной войны.

Ещё один формат акции — «Стена памяти». В учреждениях, на предприятиях, в местах массового пребывания людей будут выделены места, где каждый работник и сотрудник сможет разместить портрет своего ветерана.

Жителям Прикамья также доступна акция «Бессмертный полк на транспорте». Всем желающим стать её участником нужно вывесить портрет на задних и боковых стёклах автомобилей таким образом, чтобы они не мешали управлению. Дополнительно планируется задействовать в этом общественный и служебный транспорт. При этом важно, чтобы все машины были чистые и в надлежащем состоянии.

В социальных сетях в преддверии 9 Мая жителям края предлагается опубликовать рассказы о героях и их фотографии. При этом важно указать тематический хэштег #нашБессмертныйполк. Кроме того, увековечить память бойцов-земляков в День Победы можно будет, заменив главную фотографию профиля на портрет члена семьи.

«Какой бы формат не был выбран, главным остаётся то, что «Бессмертный полк» — это личная история. Нужно не забывать о лицах героев, которыми вы гордитесь», — подчеркнул Руслан Шамсутдинов.

Напомним, в этом году центральный штаб «Бессмертного полка» в целях безопасности принял решение не организовывать традиционное шествие.

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