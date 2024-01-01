На оборонном заводе Перми учились отражать атаки беспилотников И купили специальные ружья Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

На пермском заводе «Машиностроитель» прошли учения, на которых отрабатывались действия при возможных атаках вражеских беспилотников. В ходе тренировки стояла задача проверить бдительность работников, их знания и умения действовать в подобных ситуациях, а также выработать алгоритм слаженных действий всех экстренных служб завода. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В ходе учений был запущен учебный беспилотник. Он кружился над заводом в течение получаса, двигался в разных направлениях от центральной столовой до автоворот «Язовая».

«Надо отметить, что заводчане отреагировали на его появление достаточно быстро. Уже через пять минут в караульную службу завода поступил первый звонок, после которого учебная тревога была озвучена по всей телефонной IP-сети завода», — рассказали на «Машиностроителе» и разъяснили основные правила поведения при обнаружении неизвестных дронов. Во-первых, нельзя находиться в прямой видимости летательного аппарата (по возможности надо укрыться в любом здании), во-вторых, не следует пользоваться вблизи БПЛА радиоаппаратурой и мобильными устройствами, в-третьих, запрещается пытаться сбить беспилотник самому подручными предметами и иными средствами поражения. Если беспилотник упал, приближаться к нему, и тем более трогать, запрещается.

фото: завод "Машиностроитель"

Отмечается, что учения показали хорошую готовность экстренных служб завода к нештатным ситуациям. «Но здесь, как и в любом другом деле, всегда есть что улучшать. Поэтому в дальнейшем учения продолжатся», — добавили на заводе.

Также стало известно, что в целях эффективного противодействия БПЛА «Машиностроитель» купил специальные ружья для подразделения Росгвардии, охраняющего завод.

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