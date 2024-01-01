С начала года в Перми демонтировано более 500 незаконных вывесок При этом выявлено более 800 вывесок, не соответствующих стандартам Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми отчитались об обнаружении и демонтаже не соответствующих единым стандартам и портящих облик города вывесок. С начала 2024 года специалисты районных администраций выявили более 800 незаконных вывесок, из них уже демонтировано более 500.

Так, в Кировском районе выявлены 144 незаконные вывески, 80 ненормативных конструкций уже сняты. В Индустриальном районе выявлены 212 вывесок, размещённых с нарушениями, демонтированы 84 из них. В Орджоникидзевском районе — 58 незаконных вывесок, добровольно демонтированы 16. В Свердловском районе специалисты выявили 236 рекламных конструкций, не соответствующих стандартным требованиям, добровольно предприниматели привели в порядок 210 рекламных конструкций. А в Дзержинском районе с начала года выявили 165 незаконных вывесок, 132 из них демонтированы.

Власти добавили, что жители сами могут сообщить в администрацию своего района о вывесках, не соответствующих стандартным требованиям. К сигналу желательно приложить фотографию и точный адрес здания. Напомним, сначала собственникам, допустившим нарушения, направляются предупреждения о добровольном приведении вывесок в соответствие с правилами в течение 10 дней. Если собственник не реагирует, администрация района инициирует процедуру принудительного демонтажа с последующим взысканием средств на проведение этих работ.

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