В Перми на маршрут вышел второй китайский автобус Он может перевозить 55 пассажиров Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми на маршруте №33 («Город Сердца» — «Улица 1905 года») начал курсировать второй автобус среднего класса вместимости китайского производства. Это низкопольный автобус YUTONG ZK 6890 HGQ-CNG. Об этом сообщили в гортрансе.

В ведомстве рассказали, что транспортное средство соответствует классу Евро-5, работает на газовом топливе, имеет увеличенную конструкцию дверей, 25 посадочных мест, способен перевозить 55 пассажиров. Салон приспособлен для маломобильных граждан.

Администрация Перми

Напомним, в марте по маршруту № 33 в Перми начал работать первый китайский автобус марки Zhong Tong среднего класса вместимости.

Yutong — китайская компания, специализирующаяся на производстве автобусов и электробусов. Штаб-квартира находится в городском округе Чжэнчжоу в провинции Хэнань. В производстве автобусов компания использует комплектующие таких фирм, как MAN, ZF, Wabco, Dana, Cummins, Eaton, Allison, Nissan, Hino. По состоянию на 2016 год Yutong являлся крупнейший производителем автобусов в мире по объёму продаж.

Zhongtong — один из крупнейших по величине автобусных заводов в КНР. Компания производит междугородние, городские, школьные, туристические автобусы.

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