Алёна Бронникова По маршруту № 33 в Перми начал работать китайский автобус Zhong Tong Пассажировместимость транспортного средства – 55 человек Поделиться Твитнуть

На дорогах Перми появился первый автобус китайского производства Zhong Tong среднего класса вместимости. Как сообщают в департаменте транспорта, новый автобус запустили по маршруту № 33, который следует от ост. «Город Сердца (Перинатальный центр)» до ост. «Улица 1905 года».

«На маршрут № 33 вышел первый автобус среднего класса вместимости китайского производства. В отличие от других машин, обслуживающих это направление, автобус имеет иную планировку салона, схожую с автобусами большого класса. Перевозчик отмечает, что автобус имеет более надёжную систему климат-контроля», — сообщили в ведомстве.

Пассажировместимость низкопольного автобуса — 55 человек, имеется 25 посадочных мест. Обновление парка предусмотрено условиями контрактов с перевозчиками. Отмечается, что данный перевозчик ранее первым в городе закупил автобусы малого класса с низким уровнем пола — Газель «City».

Zhongtong Bus Co., Ltd. один из крупнейших по величине автобусных заводов в КНР. Компания производит междугородние, городские, школьные, туристические автобусы.

В декабре «Новый компаньон» сообщал, что маршрут № 33 будет продлён от остановки «М/р Костарёво» до остановки «Улица 1905 года». Эта мера была принята в связи с высокой загрузкой маршрутов № 69 и 70.

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