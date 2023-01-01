С 1 декабря в Перми изменятся графики движения восьми автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Согласно информации департамента транспорта администрации Перми, с 1 декабря произойдут изменения в движении автобусных маршрутов №11, 33, 37, 38, 45, 54, 75 и 80.

В частности, маршрут № 33 будет продлён от остановки «М/р Костарёво» до остановки «Улица 1905 года». Эта мера принимается в связи с высокой загрузкой маршрутов № 69 и 70, и пока будет реализована в тестовом режиме, чтобы определить её эффективность.

Корректировки расписания коснутся и маршрутов № 45 и 54. На них будут введены дополнительные отправления. Также в связи с изменяющимися дорожными условиями изменится расписание движения на маршрутах № 11, 37, 38, 75 и 80.

Кроме того, с 1 декабря на маршрутах № 37, 38 и 75 поменяются перевозчики. Маршрут № 37 будет обслуживаться ИП Целоусов, а маршруты № 38 и 75 — ИП Миронов.

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