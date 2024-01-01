У начальника налоговой службы Прикамья появился новый заместитель Им стал Михаил Метелкин Поделиться Твитнуть

Михаил Метелкин / фото: сайт ФНС

Исполняющим обязанности заместителя руководителя Управления ФНС России по Пермскому краю стал Михаил Метелкин. До этого он занимал пост начальника отдела информационной безопасности ведомства. На новой должности Метелкин будет координировать работу общего и контрольного отдела №2, а также отдела информационных технологий.

Михаил Метелкин родился в 1981 году. В 2002-м окончил Пермский государственный университет по специальности «Прикладная математика». В органах ФНС начал работать с 2003 года. До нового назначения занимал должности главного специалиста-эксперта отделов информатизации, а также информационных технологий и информационной безопасности.

В 2018 году прошёл профессиональную переподготовку в Приволжском институте повышения квалификации ФНС России по специальности «Информационная безопасность».

С января 2019 года он занимал должность начальника отдела информационной безопасности Управления ФНС по Пермскому краю.

Напомним, 6 мая стало известно, что временно исполняющим обязанности заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю стал майор внутренней службы Игорь Иванов. Информация также появилась на сайте ведомства.

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