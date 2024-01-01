Врио замруководителя ГУФССП по Пермскому краю назначен Игорь Иванов Ранее Иванов работал в отделе собственной безопасности управления Поделиться Твитнуть

Игорь Иванов

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Временно исполняющим обязанности заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю стал майор внутренней службы Игорь Иванов. Информация появилась на сайте ведомства. Отмечается, что назначение состоялось в апреле 2024 года.

Функционал нового заместителя не приводится.

Игорь Иванов родился в апреле 1987 года, в 2012-м окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел РФ и одновременно Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Служил в органах ФСИН, затем МВД. С мая 2021-го по март 2024 года занимал должность заместителя начальника отдела собственной безопасности УФССП России по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов реализовала проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и системой дистанционного обслуживания граждан. Теперь в центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 8-800-30-30-000 вызов обрабатывается автоматически с помощью голосового бота.

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