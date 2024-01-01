Судебные приставы привлекли искусственный интеллект для общения с пермяками Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

Федеральная служба судебных приставов реализовала проект, который связан с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и системой дистанционного обслуживания граждан. Теперь в центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 88003030000 вызов обрабатывается автоматически с помощью голосового бота. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Технологии ИИ распознают речь абонента, определят тематику запроса и синтезируют речевой ответ бота.

При общении с гражданином голосовой бот, подтвердив личность звонящего, сможет предоставить сведения о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на банковские счета и имущество, либо о наложении любых ограничений, включая выезд за границу РФ, движение денежный средств и пр.

По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приёма судебных приставов-исполнителей либо начальников отделов.

В дальнейшем ИИ будет внедряться и в текстовые каналы обмена информацией с ФССП.

Проект реализуется для повышения качества обслуживания граждан и доступности сервисов Федеральной службы судебных приставов.

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