Первоклассница из Перми отжалась 1501 раз и установила мировой рекорд Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермская первоклассница Лидия Котельникова, её также называют самой сильной девочкой России, установила мировой рекорд. Семилетняя Лида отжалась 1501 раз. Об этом ВКонтакте сообщил блогер Демьян Тарасов. Он также выложил видеоролик с подтверждением достижения.

Рекорд зафиксировала Федерация боевых искусств Пермского края. Он был установлен 5 мая на краевом турнире по боевым искусствам «Кубок Пармы». Предыдущий личный рекорд Лидии Котельниковой составлял 1301 отжимание.

Для пермской школьницы это уже не первое впечатляющее достижение. Ранее Котельникова устанавливала рекорды России по отжиманию на гвоздях и брусьях. Также Лидия установила рекорд мира по подтягиванию на турнике в возрастной категории 6-7 лет, подтянувшись 49 раз.

Лидия Котельникова с 5 лет занимается дзюдо в спортивной школе олимпийского резерва «Темп», с 4 лет юная спортсменка также увлекается акробатикой.

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