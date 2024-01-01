В Перми отремонтируют здание бывшего ресторана «Нева» Оно является памятником архитектуры Поделиться Твитнуть

ул. Куйбышева, 31

permkrai.ru

Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края выдано разрешение на проведение работ по сохранению исторического здания на ул. Куйбышева, 31 в Перми. Оно в ходит в состав объекта культурного наследия — ансамбля «Гостиница и ресторан купца Михаила Алексеевича Деньшина» конца 19 века и является памятником градостроительства и архитектуры.

В 1959 году здесь был открыт ресторан «Нева», он закрылся только несколько лет назад. Его место заняли сети быстрого питания.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, подрядчику предстоит отремонтировать фасады, заменить окна, двери, ограждение, покрытие кровли, восстановить водосточную систему, произвести отделку внутренних помещений, обновить систему водоснабжения и водоотведения. Исполнитель выполнит работы до 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что объявлен победитель аукциона на сохранение (ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купчихи М.Т. Киселёвой » по адресу: Пермь, ул. Ленина, 27. Работы за 1 млн 62,5 тыс. руб. выполнит ООО «Евразия-сервис». Исполнителю сначала предстоит получить разрешение в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, а затем выполнить капитальный ремонт кровли административного здания. Работы должны быть закончены в течение 56 дней после подписания контракта.

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