В Прикамье каждый десятый человек живёт за чертой бедности Это почти 250 тысяч жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прошлом году число жителей Пермского края с доходами ниже прожиточного минимума составило 248,8 тысячи человек, или 10% населения. Эти показатели считаются историческим минимумом с 1995 года. Такие данные приводит Росстат.

По информации статистического ведомства, в 2023 году граница бедности в регионе в среднем составила 13 850 руб. При этом у трудоспособного населения — 14 858 руб., пенсионеров — 11 385 руб., у детей — 14 208 руб.

Численность населения Прикамья в 2023 году составляла 2,5 млн человек.

Показатель границы бедности на человека складывается за счёт умножения базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчётный период.

Напомним, как утверждает Пермьстат, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам января 2024 года составила 61 467 руб. (115,6% к январю 2023 года). Реальная заработная плата выросла за год на 6,9%.

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