Реальная зарплата в Пермском крае выросла за год на 6,9% Самые высокие заработки в январе сложились на предприятиях по добыче полезных ископаемых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам января 2024 года составила 61 467 руб. (115,6% к январю 2023 года). Реальная заработная плата выросла за год на 6,9%. Об этом сообщает Пермьстат.

Самые высокие заработки сложились на предприятиях по добыче полезных ископаемых — 87,4 тыс. руб. (+10,9% к январю 2023 года), на втором месте — деятельность в области информации и связи — 83 тыс. руб. (-1,1% код к году), в обрабатывающих производствах работники заработали в среднем по 73,4 тыс. руб. (+18,2%).

Самые низкие зарплаты сложились в сельском хозяйстве — 40,4 тыс. руб. (+11,3%), в индустрии гостеприимства и на предприятиях общественного питания — 37,2 тыс. руб. (+8%), в риелторской деятельности — 33,5 тыс. руб. (+6,4%).

Также в Пермьстате рассказали о просроченной задолженности по заработной плате на 1 марта 2024 года. Она составила 0,3 млн руб. Численность работников, перед которыми организация имеет просроченную задолженность, — 5 человек. В расчёте на одного работника долг составляет 68,4 тыс. руб.





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