СКР требует арестовать солдата из Прикамья, расстрелявшего в зоне СВО двух товарищей Предварительное следствие продолжается Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Василия Сажина, который в середине апреле расстрелял своих сослуживцев в ЛНР, до настоящего времени не окончено. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на Главное военное следственное управление СК России, которое занимается расследованием.

«В соответствии с положениями ст. 161 («Недопустимость разглашения данных предварительного расследования» — прим. ред.) УПК РФ, данные предварительного расследования не подлежат разглашению», — пояснили в ведомстве.

В Луганской Народной Республике задержали военнослужащего отряда «Шторм» из Пермского края Василия Сажина, застрелившего двоих сослуживцев. СКР готовит в суд ходатайство о его аресте.

Напомним, утром 16 апреля в одном из домов Лисичанска были обнаружены тела военнослужащих с огнестрельными ранениями. Сотрудники уголовного розыска и военной полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали участника СВО Василия Сажина.

Он рассказал, что расстрелял сослуживцев из автомата Калашникова накануне вечером из-за бытовой ссоры, которая возникла между участниками происшествия во время распития спиртных напитков.

Известно, что ранее Сажин отбывал наказание за кражу имущества у соседей и угрозу убийством бывшей супруге. Согласно данным сайта Ординского районного суда Пермского края, в декабре 2022 года его приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В октябре прошлого года он подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы. Соликамский суд отказал в удовлетворении просьбы. В ноябре Пермский краевой суд отклонил апелляцию, однако позже Сажина освободили и отправили в зону СВО.

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