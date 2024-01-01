Алёна Бронникова В ЛНР за двойное убийство задержали жителя Пермского края Василий Сажин ранее был судим Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Луганской Народной Республике задержали военнослужащего отряда «Шторм» из Пермского края Василия Сажина, застрелившего двоих сослуживцев. СКР готовит в суд ходатайство о его аресте.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МВД ЛНР, тела военнослужащих с огнестрельными ранениями были обнаружены утром 16 апреля в одном из домов Лисичанска. Сотрудники уголовного розыска и военной полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали Василия Сажина.

Он рассказал, что расстрелял сослуживцев из автомата Калашникова накануне вечером и скрылся с места преступления. Причиной стала бытовая ссора, возникшая между участниками происшествия во время распития спиртных напитков.

Издание обратило внимание, что ранее Сажин отбывал наказание за кражу имущества у соседей и угрозу убийством бывшей супруге. Согласно данным сайта Ординского районного суда Пермского края, в декабре 2022 года его приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В октябре прошлого года он подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы. Соликамский суд отказал в удовлетворении просьбы. В ноябре Пермский краевой суд отклонил апелляцию, однако позже Сажина освободили и отправили в зону СВО.

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