Прикамье заняло 37 место в рейтинге регионов по возврату бизнесом банковских кредитов За год число кредитов юридическим лицам выросло в регионе в 1,5 раза Поделиться Твитнуть

РИА Новости провело исследование платёжной дисциплины корпоративных клиентов по регионам России и составило рейтинг территорий по доле просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам на основе данных Центробанка. Как свидетельствуют результаты исследования, на 1 марта 2024 года доля «просрочки» между регионами варьируется от 0,1 до 64%. В Пермском крае доля просроченной задолженности составляла 2,4%. Прикамье заняло в рейтинге 37 место.

Лидером по платёжной дисциплине юрлиц стал Чукотский автономный округ, где лишь 0,1% кредитов имеют просроченную задолженность. Второе место делят Амурская область, Камчатский край, Магаданская область (по 0,2%).

Самая высокая доля просроченной задолженности наблюдается в Ненецком автономном округе (64%). Авторы исследования считают, что в округе, где проживает не так много людей, мог обанкротиться один крупный заёмщик. Также высокая доля «просрочки» зафиксирована у регионов Северного Кавказа. Так, в Дагестане она составила 52,5%, в Карачаево-Черкесии — 36,1%, в Кабардино-Балкарии — 30,2%, в Чечне — 24,3%.

Доля Пермского края в общероссийском объёме кредитов юрлицам составила 1,46%. Прирост кредитов юридическим лицам за год достиг в Прикамье 49,1% в среднем по стране этот показатель равен 25,9%.

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