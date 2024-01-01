Дом для детей-сирот в Пермском крае строится с отставанием Прокурор вынес подрядчику представление Поделиться Твитнуть

дом для сирот в Клестовке

Прокуратура Пермского края

В рамках прокурорского контроля хода строительства многоквартирного жилого дома в микрорайоне Клестовка в Соликамске Пермского края выявлено отставание от сроков выполнения работ. В связи с этим соликамский городской прокурор Ольга Константинова приняла решение о внесении представления руководителю подрядной организации ООО «Ярус стандарт». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Строительство должно было завершиться в первом квартале 2024 года, однако теперь подрядчик собирается исполнить контракт только к июню.

Жилой дом на 84 квартиры возводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения неприглядного для проживания жилищного фонда». Здесь должны получить жильё 16 детей-сирот и 68 семей из аварийного жилфонда.

Стоимость строительства составляет около 300 млн руб.

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