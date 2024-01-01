Мэр Перми призвал водителей авто с летней резиной отказаться от поездок Такое же обращение опубликовали сотрудники ГИБДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале призвал горожан по возможности ограничить поездки на личном транспорте, если «уже сменили резину на летнюю». В регионе сегодня прошёл сильный мокрый снег, а порывы ветра достигали 18 м/с. Уже в ближайшие часы снег сменится на дождь, но на дорогах возможен гололёд, предупредил градоначальник.

Госавтоинспекция Пермского края также предупредила автомобилистов, что межсезонные колебания температуры и снегопад осложнили дорожную ситуацию в регионе. При похолодании до околонулевых температур и осадках обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно.

«Призываем автовладельцев минимизировать поездки в эти часы и отказаться от передвижения на летних шинах. Во время движения увеличьте дистанцию, не допускайте резких манёвров, в том числе перестроений на высокой скорости. Будьте бдительны!» — говорится в распространённом обращении ГИБДД.

Инспекция также разместила видеоролик, в котором инспектор разбегается и в обуви скользит по дороге, показывая, что на автомобильных трассах уже образовался гололёд.

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