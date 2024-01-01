Самолёт «Победы» прибыл в Пермь с опозданием из-за отказа оборудования Рейс выполнялся на В-737 Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Авиакомпания «Победа» отложила сегодняшний рейс Санкт-Петербург—Пермь, который должен был вылететь из Пулково в 00:30 по местному времени. Как рассказал «Коммерсанту-Прикамье» один из пассажиров, после посадки в самолёт капитан объявил об отказе двигателя. Пассажиры были доставлены в здание аэровокзала.

Согласно расписанию, самолёт должен был прибыть в Пермь в 4 часа 55 минут по местному времени. По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, он прилетел в 9:59.

Напомним, 29 апреля в самолёте авиакомпании «Победа», который должен был вылететь утром из Перми в Санкт-Петербург, тоже была обнаружена техническая неисправность. Запланированный на 05:40 вылет отложили, самолёт зарулил на стоянку с точки запуска. В итоге лайнер вылетел по маршруту на 45 минут позже.

Напомним, «Победа» выполняет рейсы из Перми в Санкт-Петербург на самолётах В-737 ежедневно. Пока полётная программа распланирована до конца октября. Это направление обслуживают также перевозчики Smartavia и «Россия».

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