Екатерина Артёмова Самолёт из Перми в Санкт-Петербург задержался из-за технической неисправности Отставание от расписания составило 45 минут Поделиться Твитнуть

В самолёте авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из Перми в Санкт-Петербург утром 29 апреля, была обнаружена техническая неисправность. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Речь идёт о рейсе PBD570. По данным онлайн-табло пермского аэропорта, вылет был запланирован на 05:40. Однако из-за неисправности в самолёте экипаж воздушного судна зарулил на стоянку с точки запуска. В итоге самолёт вылетел на 45 минут позже, в 06:25 по Перми. Посадку в Санкт-Петербурге судно совершило в 06:36 по местному времени.

Напомним, «Победа» выполняет рейсы из Перми в Санкт-Петербург ежедневно. Пока полётная программа распланирована до конца октября. Это направление обслуживают также перевозчики Smartavia и «Россия».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что из-за технической неисправности самолёта был задержан более чем на два часа рейс из Перми в Москву.

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