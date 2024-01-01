Из-за технической неисправности самолёта пришлось отложить рейс из Перми в Москву Задержка составила более двух часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 6 апреля, был задержан вылет из аэропорта Большое Савино самолёта А-320, выполнявшего рейс AFL1395 Пермь — Москва (Шереметьево). Эксплуатант — авиакомпания «Аэрофлот». Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, лайнер вернулся на стоянку с точки запуска двигателей по технической причине. По предварительной информации, отказал контроль положения закрылков.

По расписанию рейс должен улететь в 6:25 утра, но по онлайн-табло Большого Савино был задержан в аэропорту на два с половиной часа.

Нечто подобное произошло в Перми 27 марта. Рано утром самолёт авиакомпании «Победа» не смог вылететь из Перми в Шереметьево. Экипаж воздушного судна авиакомпании доложил о прерванном взлёте из-за перегрева противообледенительной системы двигателя. Позже воздушное судно всё-таки вылетело в столицу, но с большим опозданием.





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