Синоптики рассказали, когда в Перми растает выпавший 6 мая снег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 6 мая в Перми из-за пришедшего из Архангельска арктического циклона сформировался снежный покров. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, снег растает уже во второй половине дня, так как к обеду в краевом центре потеплеет до +7˚. По краю днём ожидается от 0…+2˚ на севере, до +7…+9˚ на юге.

В ночь на вторник в Перми снова может пройти слабый снег, но без формирования снежного покрова. Днём возможны прояснения, осадков уже не будет, потеплеет до +4…+9˚ по краю, до +6…+8˚ в Перми.

В среду в регионе из-за европейского циклона на юге Прикамья резко потеплеет до +17…+22˚, в то время как на северо-западе продолжится снегопад: там за 2-4 часа может сформироваться снежный покров высотой 5-7 см. В зоне тепла или холода окажется Пермь, пока сказать трудно, но более вероятно, что краевой центр будет в тёплом секторе.

В этот день ожидается сильный ветер с порывами 15-17 м/с, и возможны грозы со шквалами. За сутки к северу и западу от Перми может выпасть до 20-25 мм осадков. К вечеру среды тёплый воздух, в основном, будет вытеснен за пределы Пермского края и начнётся очередное сильное похолодание.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.