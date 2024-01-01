Пермякам продавали билеты на несуществующие авиарейсы NordStar
В авиакомпании предупредили о мошенничестве
Авиакомпания NordStar опубликовала предостережение о мошенниках, которые продают билеты на несуществующие рейсы из Перми. Факты такой продажи были выявлены на нескольких агентских ресурсах, в том числе на aviakassa.com и mego.travel. Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиакомпании.
В NordStar пояснили, что не имеют никаких договорных отношений с этими агентствами и не планируют регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне-2024 из Перми в Сочи и обратно.
«Просим быть бдительными при покупке авиабилетов на сторонних ресурсах и рекомендуем приобретать билеты только на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, что гарантирует исключительную безопасность и достоверность информации», — говорится в сообщении.
Представители авиакомпании намерены направить обращение в правоохранительные органы.
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