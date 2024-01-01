Пермякам продавали билеты на несуществующие авиарейсы NordStar В авиакомпании предупредили о мошенничестве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания NordStar опубликовала предостережение о мошенниках, которые продают билеты на несуществующие рейсы из Перми. Факты такой продажи были выявлены на нескольких агентских ресурсах, в том числе на aviakassa.com и mego.travel. Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиакомпании.

В NordStar пояснили, что не имеют никаких договорных отношений с этими агентствами и не планируют регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне-2024 из Перми в Сочи и обратно.

«Просим быть бдительными при покупке авиабилетов на сторонних ресурсах и рекомендуем приобретать билеты только на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, что гарантирует исключительную безопасность и достоверность информации», — говорится в сообщении.

Представители авиакомпании намерены направить обращение в правоохранительные органы.

Напомним, с 19 апреля начались регулярные полёты самолётов В-737 авиакомпании NordStar по маршруту Пермь—Казань. Рейсы выполняются по пятницами до 27 сентября включительно. Вылет из Перми в 19:00, время в пути — 1 час 40 минут. Цена билетов начинается от 10 800 руб.

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